CS Madeira inicia quartos de final da Taça Challenge com derrota pesada

O CS Madeira sofreu este sábado um desaire pesado de 33-19, diante do ZRK Naisa, da Sérvia, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Taça Challenge de andebol feminino, disputada no Funchal.

A turma insular chegou a estar em vantagem por duas vezes nos momentos iniciais da partida, mas viu o conjunto visitante reverter e, depois, crescer à medida que o jogo prosseguia, chegando ao intervalo com 14-7 no marcador, favorável ao Naisa Nis, equipa que conquistou a prova na época 2006/07.

A segunda parte trouxe mais do mesmo e acabou com a diferença no marcador a dobrar, passando de sete para 14 golos de desvantagem para as madeirenses, que ficam numa situação muito complicada para seguir em frente na competição.

Milena Milojevic foi a melhor marcadora do encontro, com oito golos apontados, seguida de Odete Freitas, ponta do CS Madeira, que teve seis remates certeiros.

O CS Madeira, treinado por Marco Freitas, procura inverter a situação na 2.ª mão, marcada para este domingo, novamente no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, pelas 17h00.