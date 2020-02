CS Madeira segue para 'quartos' da Taça Challenge

O CS Madeira apurou-se este domingo para os quartos de final da Taça Challenge de andebol feminino, ao afastar os sérvios do Zajecar, enquanto o SIR 1.º de Maio foi eliminado pelos croatas do Lokomotiva Zagreb.

A formação insular acabou por ter uma eliminatória tranquila, realizada no Funchal, com dois triunfos incontestáveis, o primeiro por 37-19, no sábado, e hoje, na segunda mão, por 25-14, com Jéssica Gouveia em evidência, ao apontar 15 golos nas duas partidas.

Já a equipa da Marinha Grande, na qual Patrícia Fernandes marcou 10 golos, teve um desfecho diferente, ao sofrer dois desaires claros na capital croata, de 33-21 e 27-16, respetivamente nas duas mãos, pela equipa que conquistou a Taça Challenge na época 2016/17.