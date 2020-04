Cubano Adonis na rota do Sporting

Com a incerteza a manter-se sobre se os campeonatos nacionais vão regressar nos próximos tempos, multiplicam-se as notícias de mercado, com destaque para o Sporting. Segundo a imprensa cubana, Adonis García tem tudo acertado com os leões, sendo que apenas ainda não viajou para Portugal devido às restrições da pandemia do novo coronavírus. Trata-se de um ponta-direito, que tem estado em destaque ao serviço das seleções jovens cubanas, tendo sido campeão da América Central, vice-campeão juvenil e ainda bronze no torneio Panamericano. A imprensa cubana realça ainda o facto de Adonis García ir juntar-se ao seu compatriota Pedro Valdés, que está no emblema de Alvalade desde 2017/18.