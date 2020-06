Cubano Ángel Hernández renova com o FC Porto e é emprestado

O andebolista cubano Ángel Hernández prolongou o contrato com o FC Porto até 2025, mas vai jogar por empréstimo no Al-Duhail, do Qatar, durante a próxima época, anunciou esta quinta-feira o clube portuense.

O lateral direito, de 25 anos, que chegou ao FC Porto em 2015, realizou 27 jogos e marcou 63 golos em representação dos 'dragões' na temporada 2019/20, que conheceu um fim antecipado devido à pandemia de covid-19.

Ángel Hernández começou por cumprir as duas primeiras épocas em Portugal ao serviço do ADA Maia, também por empréstimo, mas, a partir de 2017/18, fixou-se definitivamente no plantel portista e, em 2018/19, temporada em que o FC Porto conquistou uma inédita dobradinha, apontou 100 golos em 44 jogos.