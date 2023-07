David Fernández reforça andebol do FC Porto

El jugador David Fernández abandonará la disciplina del ABANCA Ademar León para enrolarse en el FC Porto portugués. Desde el Club queremos agradecerle los servicios prestados y le deseamos lo mejor en su nueva andadura profesional en Portugal.



//ABANCA ADEMAR LEÓN pic.twitter.com/NmnCOuPy8m — //Abanca Ademar León (@ADEMARLEON) July 11, 2023

David Fernández vai reforçar a defesa da equipa de andebol do FC Porto, anunciou esta terça-feira o Ademar León em comunicado.Nas redes sociais, o emblema que milita na 1.ª divisão do andebol espanhol despediu-se do jogador, de 27 anos, "agradece-lhe os serviços prestados e deseja-lhe as maiores felicidades na sua nova carreira profissional em Portugal".Os azuis e brancos vão pagar a cláusula de rescisão do internacional espanhol, que deverá rondar os 50 mil euros, segundo o portal 'Infobae'.Na época passada, David Fernández foi o terceiro melhor marcador do Ademar León com 144 golos.