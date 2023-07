David Fernández reforça andebol do FC Porto: «É algo muito bonito na minha carreira»

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação de David Fernández, proveniente do Ademar León, do principal escalão do andebol espanhol, que já se tinha despedido do jogador. O lateral de 27 anos é o segundo reforço dos azuis e brancos para tentar revalidar o título de campeão nacional, depois de garantir Antonio Martínez também proveniente do emblema espanhol. No 7.º classificado do último campeonato espanhol, Fernández foi o terceiro melhor marcador da equipa ao marcar 144 golos em 35 encontros.Aos meios de comunicação do clube azul e branco, o internacional espanhol mostrou-se entusiasmado com a mudança. "Assinar pelo FC Porto é algo muito bonito na minha carreira. É uma das grandes equipas da Europa. Disputar a Liga dos Campeões e lutar por todos os títulos em Portugal é o objetivo de qualquer jogador e aqui vou poder concretizá-lo", referiu, acrescentando: "Acredito que juntos podemos atingir grandes feitos, por isso espero que seja uma boa temporada para todos e que vocês [adeptos] estejam connosco."