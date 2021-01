Daymaro Salina recuperado para duelo com a Noruega

O pivô do FC Porto, Daymaro Salina, foi convocado para o jogo de final de tarde desta quarta-feira (19h30) frente à Noruega, na 1ª jornada, em Gizé, da Main Round 3 do Mundial do Egito.



Depois de falhar o jogo com a Argélia, o segunda linha está de volta, enquanto o pivô Luís Frade (Barcelona), o guarda-redes Gustavo Capdeville (Benfica) e o lateral direito Diogo Silva (FC Porto) continuam a ficar de fora do próximo compromisso. Também fica de fora o lateral direito João Ferraz (HSC Suhr-Aarau).



Portugal é líder da Main Round 3, com 4 pontos, a par da França.



Na mesma série, a Suíça abriu a série com triunfo (20-18) frente à Islândia e somou 2 pontos. França e Argélia jogam às 17h00.