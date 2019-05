Definidas as meias-finais da Taça de Portugal feminina

O Sports Madeira vai defrontar o Alpendorada e o Passos Manuel jogará com o Colégio de Gaia nas meias-finais da Taça de Portugal feminina de andebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira no Marco de Canavezes.A jornada das meias-finais, que se realiza em 25 de maio, no Pavilhão Municipal da Várzea do Douro, no Marco de Canavezes, abre pelas 15:00, com o encontro Sports Madeira-Alpendorada e fecha com o Passos Manuel-Colégio de Gaia, com início às 17:15.Os vencedores defrontam-se na final, a realizar pelas 16:00 em 26 de maio, no jogo que decidirá o sucessor do Madeira SAD, detentor do troféu e recordista de títulos, com 18 troféus conquistados (17 dos quais consecutivos, de 1998/99 a 2014/15).O Sports Madeira, vencedor em 2015/16, é o favorito para a meia-final com o estreante Alpendorada, enquanto o Colégio de Gaia, vencedor em 2016/17 e que irá discutir o título nacional no playoff com o Madeira SAD, é o principal candidato ao triunfo no duelo com o Passos Manuel.