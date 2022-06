Délcio Pina: «Não acho que o FC Porto tenha sido um vencedor justo»

Délcio Pina, jogador do Madeira SAD, abordou a eliminação dos insulares da meia-final da Taça de Portugal de andebol dando conta que não considerou o FC Porto um justo vencedor."Não éramos os favoritos, mas não baixámos a cabeça. Não acho que o FC Porto tenha sido um vencedor justo. Eles são uma equipa muito forte, mas sofreram muito para ganhar este jogo. Pensavam que iam chegar aqui e ir para a casa tranquilos, mas tiveram de trabalhar muito para ganhar este jogo. Acho que podíamos ter ganhado. Estou muito satisfeito com a exibição da nossa equipa e com a minha. O professor Paulo Fidalgo tem-me apoiado desde que cheguei ao Madeira SAD", frisou, garantindo que ainda nada sabe sobre o que acontecerá em 2022/23."O meu futuro? Não sei. Tenho mais um ano de contrato com o Madeira SAD e vou continuar a trabalhar como até aqui", referiu o melhor marcador do jogo, com 14 golos.