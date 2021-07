Dérbi aliciante anima Viseu

Com o aliciante do público poder voltar às bancadas, embora a lotação seja limitada (30% é o permitido nesta altura devido à pandemia), a 23ª edição do Torneio Internacional de Viseu, de 19 a 21 de agosto, foi apresentada na Quinta da Cruz e promete ser a antecâmara da nova época 2021/22, com a presença dos três grandes.





Para além do campeão FC Porto, vai haver um dérbi entre Sporting e Benfica, e estarão rivais de nível internacional, Chambéry (França), Ademar León (Espanha) e Chekhovskiye Medvedi (Rússia). A entrada é livre e os jogos realizam-se no Pavilhão da Cidade de Viseu. Programa – 1ª ronda (19 agosto): FC Porto-Chambéry (18h30); 2ª ronda (20): Sporting-Chambéry (17h), FC Porto-C. Medvedi (19h) e Benfica-Ademar León (21h); 3ª ronda (21): C. Medvedi-Ademar León (15h) e Sporting-Benfica (17h).