Dérbi aquece Viseu em cartaz de luxo

A 21ª edição do Torneio Internacional de Viseu arranca hoje no Pavilhão da Cidade, sendo considerada uma das competições mais prestigiadas de pré-temporada e que tem como prato forte o dérbi entre Sporting e Benfica, que encerra o certame no domingo. O cartaz de luxo completa-se com a presença do campeão FC Porto e do trio de clubes estrangeiros, como os franceses do Nantes (ex-equipa do atual treinador do Sporting Thierry Anti e reforçada com o ex-benfiquista Alexandre Cavalcanti), e os espanhóis do Ademar Leon e do Valladolid.

O lateral dos leões Pedro Valdés, recente 5º classificado por Cuba no Pan-Americano, está de regresso: "Queríamos uma medalha, mas agora estou focado no Sporting para ganhar o Campeonato e a Taça. Vamos mostrar em Viseu aquilo que somos e o bom andebol que praticamos. Podem vir ver as mudanças e apoiar-nos. Para nós é bom."

Já Nuno Grilo, lateral do Benfica, também está muito motivado para os dois jogos da sua equipa em Viseu: "O Adémar não conheço bem, mas tendo em conta o histórico de resultados apresenta sempre grandes equipas. Frente ao Sporting será um bom teste para ver em que nível estamos, para comparar o trabalho que temos feito e o que poderemos desenvolver ainda mais."

Refira-se que cada equipa faz dois jogos, com a vitória a valer 3 pontos, o empate 2 e a derrota 1, sendo que cada jogo será complementado com a marcação de livres de 7 metros para haver mais um critério de desempate.

O cartaz de hoje tem o aliciante FC Porto-Valladolid (19h) e o Ademar-Nantes (21h).