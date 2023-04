Dérbi da Taça de Portugal passou para sábado, dia 8

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi Benfica-Sporting a contar para os quartos de final da Taça de Portugal foi remarcado para o dia 8 de abril, sábado, com início às 16h30 horas.Inicialmente agendado para sexta-feira, o encontro foi adiado por motivos de segurança , uma vez que a partida estava prevista acontecer às 15h00, apenas três horas antes do clássico de futebol entre Benfica e FC Porto na Luz.As autoridades competentes desaconselharam a realização do jogo de andebol, que vai disputar-se então um dia depois.