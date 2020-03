Dérbi entre Benfica e Sporting logo a abrir a fase final

As emoções vão estar ao rubro na Fase Final do Campeonato Nacional , com o Benfica a receber o eterno rival Sporting logo a abrir. Já na 10ª e última jornada da competição, as águias disputam o clássico frente ao FC Porto, na Luz. A luta pelo título Nacional promete estar tão viva como nunca!

O sorteio da Fase Final – Grupo A e Grupo B -, realizado no auditório do Comité Olímpico de Portugal, ditou ainda que o FC Porto viaja até Braga no primeiro jogo, para medir forças com o histórico ABC, enquanto o Belenenses recebe o Águas Santas. A primeira jornada está prevista para o próximo dia 21 de março, mas tendo em conta a participação de FC Porto e Benfica nas competições europeias, os encontros em que participam estas duas equipas deverão ser antecipados para a data alternativa prevista, ou seja, para o dia 18. Por sua vez, o embate entre os dois primeiros classificados está reservado para a terceira jornada: os dragões recebem o Sporting, no dia 1 de abril, voltando depois a encontrarem-se no Pavilhão João Rocha, à 8ª jornada, isto no dia 9 de maio. O FC Porto, que tenta defender o título conquistado na temporada passada, começa a fase final com 39 pontos, mais um do que o Sporting. Já o Benfica é terceiro, com 34.

De recordar que, quer no Grupo A (luta pelo título), quer no Grupo B (luta pela manutenção), os clubes disputam a fase final no sistema de todos contra todos a duas voltas, partindo com 50% dos pontos alcançados na primeira fase.

Incerteza

Mas com a decisão da Federação de Andebol de Portugal (FAP) ir no sentido de suspender, por tempo indeterminado, as competições seniores, desconhece-se por enquanto quando é que a segunda fase do campeonato nacional vai realmente começar, bem como em que data se disputam os oitavos-de-final da Taça de Portugal inicialmente marcados para este fim-de-semana.