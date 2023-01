Derrota tangencial afasta Benfica na EHF European Cup feminina

Uma derrota tangencial em casa, ante o Antalya Konyaalti, da Turquia, ditou este domingo o afastamento do Benfica nos oitavos de final da EHF European Cup feminina.

As campeões portuguesas, que tinham empatado há uma semana na Turquia, 35-35, lutaram muito mas acabaram por ceder, no pavilhão da Luz, em Lisboa, por 33-32, com vantagem das águias ao intervalo, por 18-16.

O Benfica ficou, assim, a um golo apenas dos 'quartos', já que o empate lhe seria favorável, atendendo aos números verificados no jogo de Antalya.

A equipa lusa, treinada por João Alexandre Florêncio, teve em evidência a central ucraniana Viktoriya Borshchenko, com 10 golos, e a lateral internacional portuguesa Maria João Unjaque, com seis.

Nervosas, as benfiquistas permitiram uma primeira vantagem turca de dois pontos, com 1-3, antes de se relançarem, com um parcial de três golos, para 4-3. Estava claro, então, que o jogo ia ser equilibrado e a ritmo elevado.

A meio do primeiro tempo, Florêncio mudou o esquema defensivo de 5-1 para 6-0, essencialmente para situações de superioridade numérica.

A primeira vantagem das turcas de dois golos aconteceu com 8-10, com o Benfica em dificuldade para concretizar as jogadas em golo.

Ainda antes do intervalo, Constança Sequeira, internacional jovem por Portugal, abriu e fechou um parcial de 6-0, impulsionado pelo bom momento defensivo, também com Isabela Ferrarin em bom plano entre os postes.

Com a maior vantagem até então (18-15), redobrava o entusiasmo dos espetadores, que ainda viram as turcas reduzir para dois.

Na segunda parte, Isabela Ferrarin, dava confiança na baliza e as águias chegavam a uma diferença de quatro golos, com 22-18, com sete minutos jogados após o regresso dos balneários.

A reação turca acabou por surgir, tirando proveito de um período de superioridade numérica, a formação orientada por Birol Ünsal voltou a encostar o resultado (24-23), levando João Florêncio a parar o encontro à entrada dos últimos quinze minutos.

Viktoriya Borschenko ainda ampliou de novo para dois golos e o Benfica tentou segurar a vantagem.

Na parte final da partida, a equipa de Antália reduziu para 27-26 e, de seguida surgiu o empate.

Maria Unjanque ainda devolveu a vantagem às portuguesas, mas nova investida por parte das visitantes resultou na reviravolta do marcador (28-29) a cinco minutos do final do encontro.

A formação turca, em crescendo, chegou a uma diferença de dois golos, mas o Benfica não desistiu de lutar até ao fim, ficando a um golo do seu objetivo.

Esta eliminação deixa Portugal com um representante apenas no torneio, o Madeira SAD, que afastou as suíças do LK Zug, com os dois jogos disputados no Funchal e vencidos pelas insulares.

Na ronda anterior, tinham ficado pelo caminho o Alavarium e o São Pedro do Sul.