Dinamarca vence a Espanha e defende título mundial na final

A campeã Dinamarca venceu esta sexta-feira por 26-23 a Espanha e é a primeira finalista do Mundial de andebol, que tem na outra semifinal o duelo entre a coanfitriã e campeã europeia Suécia e a França, detentora do título olímpico.



Na reedição de uma das meias-finais de 2021 e com o mesmo desfecho, a bicampeã mundial em título Dinamarca, que persegue o inédito 'tri', atingiu o intervalo a vencer por cinco golos, aos 15-10, com um parcial de 4-0 desde os 11-10, que geriu na segunda parte.

A vantagem da Dinamarca começou cedo a desenhar-se, com um parcial de 3-0 a colocar o marcador em 7-4, e já depois de a Espanha ter reduzido para apenas um aos 11-10, com quatro golos seguidos, os nórdicos abriram para cinco ao intervalo (15-10). Na segunda parte, a seleção dinamarquesa controlou a margem até aos 20-15, mas, a perder eficácia ofensiva, muito por culpa da melhoria defensiva do adversário, sofreu um parcial de 4-0 que permitiu à Espanha reduzir a diferença para um golo aos 20-19.

O encontro entre duas das seleções campeãs nas últimas cinco edições do Mundial, a Dinamarca duas e a Espanha uma, cresceu em emoção e novo parcial de 4-0 da seleção nórdica voltou a fazer disparar a margem para cinco golos aos 25-20.

A Espanha não entregou o jogo e, com três golos seguidos, voltou à luta aos 25-23, a um minuto do fim do jogo, mas um livre se sete metros falhado, que reduziria a diferença para um, deu fôlego à Dinamarca para fechar o jogo aos 26-23.

Simon Pytlick, com seis golos, e Jensen Saugstrup, com cinco, foram os jogadores em destaque nas ações ofensivas da Dinamarca, que teve ainda o guarda-redes Jacobsen Landin com uma eficácia de 43%. Alex Dujshebaev marcou cinco para a Espanha e Perez Vargas teve uma eficácia de 35%.

A meia-final disputada em Gdansk, que encerrou a parte polaca da organização, dado que os próximos jogos são disputados na Suécia, permitiu ainda à Dinamarca elevar para 27 o número de jogos consecutivos sem perder em fases finais de Mundiais (25 vitórias e dois empates).

Nos jogos para definir a classificação entre o 5.º e o 8.º lugares, em Estocolmo, a Alemanha venceu o Egito no prolongamento, por 35-34, após 30-30 no termo do encontro, e a Noruega impôs-se por 33-25 à Hungria, orientada pelo treinador do Benfica Chema Rodriguez.

A Alemanha garantiu a batalha pelo quinto lugar, que irá disputar domingo com a Noruega, após o Egito ter recuperado, por duas vezes, de uma desvantagem de sete golos e de levar a decisão do emotivo jogo para o prolongamento. O guarda-redes germânico Andreas Wolff, com 20 defesas, foi decisivo na difícil vitória da Alemanha, em 70 minutos de jogo, que teve ainda em Júri Knorr, com sete golos, e Johannes Golla, com seis em seis remates, os principais marcadores.

A Noruega venceu a Hungria, por 33-25, com Sander Sagosen a marcar sete golos, numa partida que controlou praticamente desde o início, marcada nos segundos iniciais pela expulsão do magiar Miklos Rosta, apesar de a diferença ao intervalo ser de apenas três golos (16-13).