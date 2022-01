Dinamarqueses recebem ameaças de morte nas redes sociais após derrota com a França

Tudo começou quando esta quinta-feira Jordi Ribera, o selecionador espanhol, insinuou que a Dinamarca tinha perdido na véspera diante da França de forma propositada, de forma a encontrar a Espanha nas meias-finais do Europeu - e evitar a Suécia. "Parece que eles nos escolheram a nós para jogar nas meias-finais, devem ver-nos como uma equipa mais fácil. Acredito que sim, que eles preferiram jogar contra nós. Mas sempre que se pode, escolhemos quem vamos enfrentar", atirou o selecionador espanhol esta tarde, aos microfones da TVE, sem adivinhar o que viria a seguir.Ato contínuo, as redes sociais da seleção dinamarquesa, dos jogadores e elementos da equipa técnica foram inundadas por comentários e mensagens de adeptos espanhóis. A denúncia foi feita ao início da noite pelo responsável pela comunicação dos dinamarqueses, numa nota na qual se mostrou surpreendido com a situação. "Estou muito impressionado com algumas das mensagens que chegaram às contas de alguns jogadores e da equipa técnica depois do jogo com a França. Não, não perdemos de propósito. E não, não mereces morrer só porque perdeste um jogo de andebol", escreveu Frederik G. Schmidt, no Twitter.Confusões e insultos à parte, Espanha e Dinamarca enfrentam-se amanhã na primeira meia-final do Europeu, marcada para as 17 horas. Na outra meia-final, a disputar às 19h30, defrontar-se-ão França e Suécia.