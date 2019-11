Diogo Branquinho de ouro

O internacional português Diogo Branquinho foi eleito pela EHF para o Sete Ideal da 9ª ronda da Liga dos Campeões, cumprida este fim de semana. O ponta-esquerda, de 25 anos, esteve em destaque, ao marcar 6 golos em Montpellier, na vitória (27-28) do FC Porto frente ao campeão europeu em 2003 e 2018.

De resto, a prova prossegue quarta-feira, com os dragões a deslocarem-se a Zaporozhye (Ucrânia) para defrontarem o Motor, com quem empataram (35-35) na 1ª volta. O clube da Invicta ainda não assegurou o 6º lugar, que qualifica para os oitavos-de-final.

Já o Sporting está perto do apuramento para o playoff de acesso aos ‘oitavos’, mas no sábado terá de vencer os suecos do Savehof no João Rocha. Em caso de vitória, os leões defrontarão o Dínamo de Bucareste (1º do Grupo D), como em 2018, tendo eliminado a equipa romena.