Diogo Branquinho: «Já temos delineado plano para vencer o Bahrain»

O andebolista Diogo Branquinho garantiu este domingo que Portugal quer assegurar "a primeira vitória" em Jogos Olímpicos na segunda-feira, frente à seleção do Bahrain, na segunda jornada do grupo B do torneio de Tóquio'2020.

"Temos quatro jogos pela frente, o primeiro é com o Bahrain, é nesse que queremos assegurar a primeira vitória nos Jogos Olímpicos. É bom participar, mas é melhor ganhar", afirmou o jogador, que este domingo completa 27 anos.

Depois da derrota de sábado com o Egito (37-31), no jogo que marcou a estreia de uma modalidade coletiva lusa de pavilhão em Jogos Olímpicos, o jogador do FC Porto assegurou que a equipa "já tem delineado o plano" para o jogo com o Bahrain, que na primeira jornada perdeu com o Suécia (32-31).

"Já reunimos e vimos o que fizemos menos bem. O adversário tem uma defesa forte, uma alma e entrega muito grandes, mas nós já temos delineado o que podemos fazer e o que achamos que vai resultar contra o Bahrain", afirmou o internacional português.

Diogo Branquinho considerou que depois da derrota com o Egito, que classificou como "a melhor seleção de fora da Europa", a equipa precisa de "andar para a frente" e pensar "em vitórias", tirando o maior partido de todos os jogadores.

Com apenas uma jornada disputada, o jogador considera ser "muito cedo para começar a fazer contas" sobre o apuramento: "Hoje estamos a treinar para ganhar amanhã [segunda-feira], e a seguir temos que ganhar à Suécia. As contas fazem-se no fim, se ganharmos os jogos as contas vão ser fáceis".

Sobre o encontro com os suecos, atuais vice-campeões mundiais, marcado para quarta-feira, o jogador considerou que Portugal "tem condições para ganhar".

"Nos Jogos Olímpicos todas as equipas vão 'dar a vida', qualquer equipa pode ganhar a outra. A Suécia é outro adversário com que vamos ter que nos preocupar, a seguir ao Bahrain, mas temos todas as condições para, se estivermos num dia bom ganharmos à Suécia, que já o fizemos no Europeu", referiu.

Diogo Branquinho referiu que o lateral Gilberto Duarte já se juntou à equipa em Tóquio, para substituir Alexandre Cavalcanti, que se lesionou num treino, já na capital nipónica.

"O Gilberto chegou, vai descansar e depois juntar-se a nós. É um elemento que não precisa de ser integrado, porque ele fez todo o estágio connosco", disse Diogo Branquinho, deixando uma palavra "de força" para Cavalcanti, que já viajou para Portugal.

Depois dos encontros com o Egito e a Suécia, a seleção portuguesa, que está inserida no Grupo B, defronta a Dinamarca e o Japão.