Diogo Branquinho: «Não há jogos fáceis a este nível»

"Não há jogos fáceis a este nível. Cabe-nos ser sérios, para facilitar o jogo e entrámos muito bem, muito fortes, com uma defesa muito coesa e com saídas rápidas em contra-ataque, que é uma das nossas armas. Fizemos um bom jogo e conseguimos o mais importante, que é o nosso apuramento [para o Europeu de 2022]", atirou o luso, em declarações no final do encontro."Tínhamos também como objetivo ganhar com o número máximo de golos possível. No desporto não há muito tempo para celebrar vitórias e apuramentos e, agora, queremos terminar no primeiro lugar do grupo e ganhar o próximo jogo, frente à Lituânia, em casa [no domingo]. A Lituânia também tem uma excelente seleção, com grandes jogadores e nenhuma seleção estava de fora da corrida pelo apuramento à partida", terminou.