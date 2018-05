O internacional sub-21 do Avanca, Diogo Oliveira, vai rumar à Alemanha, para ingressar no HBW Balingen-Weilstetten, 5º classificado da Bundesliga2.

"Tinha um ano de contrato, mas chegámos a acordo com o clube alemão. Será uma boa oportunidade. Temos pena de o ver sair, após cinco anos aqui, onde demonstrou qualidade, mas vamos encontrar outras soluções", considerou José Costa, presidente do clube do concelho de Estarreja.

O site do emblema germânico teceu elogios ao central , bom atirador e organizador, que teve a sua formação inicial no Leça, passando ainda pelos juvenis do FC Porto. "Diogo Oliveira convenceu-nos. Tem características que vêm colmatar necessidades no plantel. Estou ansioso para trabalhar com ele", desejou Jens Burkle, treinador do HBW Balingen-Weilstetten, pela primeira vez com um andebolista luso. Diogo Oliveira disse o que lhe vai na alma: "Estou ansioso pelo início da época. Estar em Balingen é um sonho."

Pro2 de França

Depois de Nuno Gonçalves garantir a subida à Starligue de França com o Istres, Tiago Pereira (Selestat) e Gonçalo Ribeiro (Pontault-Combault) jogam hoje o 1º jogo do playoff de acesso ao escalão principal gaulês.