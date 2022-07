Diogo Rêma: «Nunca pensei que este pavilhão estivesse tão cheio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Titular na baliza portuguesa, Diogo Rêma voltou a ser decisivo pela forma como travou as ofensivas suecas e ajudou a turma das quinas a alcançar a final do Europeu de Sub-20 . O guardião fala num "jogo incrível em todos os aspetos" e lançou já um olhar à final, diante da Espanha."Foi um jogo incrível em todos os aspetos. Na segunda parte, cometemos alguns erros, mas conseguimos ganhar e isso era o mais importante. Agora, temos de descansar para nos prepararmos bem e ganhar a final. A Espanha é muito boa taticamente e uma equipa incrível, se não a melhor. As duas melhores equipas estão na final. Por isso, vamos ter de entrar sérios e dar tudo. Está mesmo muita gente a apoiar-nos. Nunca pensei que este pavilhão estivesse tão cheio. É incrível o apoio das pessoas. Espero que tenham gostado deste grande jogo", disse.