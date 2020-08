Dmytro Doroshchuk reforça andebol do Sporting

O pivot internacional ucraniano Dmytro Doroshchuk vai reforçar o andebol do Sporting para a temporada de 2020/21, chegando a Alvalade proveniente do HC Motor Zaporozhye, anunciou esta sexta-feira no site o clube leonino.

Doroshchuk, de 33 anos, para além de seis épocas nos ucranianos do HC Motor Zaporozhye (2014/20), conta ainda com passagens pelo HC Portovik Yuzhny (2007/10), pelos israelitas do Hapoel Rishon Le Zion (2010/11), ZTR Zaporozhye (2011/12) e bielorrussos do HC Dinamo Minsk (2010/14).

"O Sporting é um grande clube com um grande nome. É um clube profissional e isso motivou-me a querer estar aqui", disse Dmytro Doroshchuk em declarações aos canais de comunicação dos leões.

O pivot considerou que a mudança "é sempre difícil", até porque "foram muitos anos no mesmo clube" (HC Motor Zaporozhye), pelo que "um bocadinho do coração ficou" na Ucrânia, mas admitiu que se encontra "feliz por estar em Portugal".

Habituado a jogar nos grandes palcos da Liga dos Campeões, Dmytro Doroshchuk defrontou o Sporting por duas vezes nessa competição ao serviço HC Motor Zaporozhye, em 2017/18, num confronto que acabou com duas derrotas dos leões.

"O ambiente é muito bom aqui, assim como o Pavilhão João Rocha. Os adeptos são incríveis e nesse jogo tivemos alguma sorte, porque o nosso guarda-redes teve uma grande percentagem de defesas. Foi uma das principais razões para termos ganho", admitiu.

Dmytro Doroshchuk já se encontra a trabalhar com o restante plantel às ordens do treinador Rui Silva.