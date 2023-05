Dom Fuas quer novo calendário para a fase final da 2.ª Divisão

O Dom Fuas Andebol Clube solicitou à Federação de Andebol de Portugal (FAP) o rearranjo do calendário da fase de subidas à 1.ª Divisão, porque, para além do treinador Paulo Félix ser o selecionador nacional, o emblema da Nazaré tem três jogadores pré-convocados (José Nuno Silva, Milton Estrelinha e Tiago Costa) para a equipa das quinas que vai disputar o Europeu de andebol de praia.A competição no Estádio Viveiro (Nazaré), entre os dias 24 e 28, vai coincidir em alguns jogos com a fase final da 2.ª Divisão, que se disputa entre os dias 27 e 4 de junho, no Pavilhão Municipal do Luso.A equipa das quinas defronta na fase preliminar Hungria e França (dia 24), e Itália (a 25), o que pode colocar em causa a presença dos andebolistas do Don Fuas AC no Europeu, dado que o emblema da Nazaré, que luta por uma inédita subida ao escalão principal, não está disposto a abdicar do contributo dos atletas para os jogos que estão marcados com V. Guimarães (dia 27) e Boa Hora (a 28).O Dom Fuas AC estranha que a Federação não tenha tido em conta a coincidência de datas daquelas duas competições, pelo que pediu formalmente uma alteração ao calendário da fase final do segundo escalão, propondo que entre em prova a 31 de maio, ou seja, três dias depois da final do Europeu de andebol de praia, por forma a não enfraquecer a Seleção Nacional, que tem a ambição de, jogando em casa, melhorar o 5.º lugar obtido no último Europeu, que teve lugar na Bulgária.A Seleção Nacional concentra-se segunda-feira no Zulla Nazaré Surf Village, havendo 14 jogadores pré-convocados, sendo que a lista definitiva para o Europeu contemplará 12 jogadores.Veja aqui os pré-convocados