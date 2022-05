Dragão Arena esgotado para a receção ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Dragão Arena vai ter casa cheia hoje na receção ao Benfica, tendo o FC Porto informado que os bilhetes estão esgotados. Trata-se de um jogo de muitas decisões quanto à luta pelo título nacional. Em caso de triunfo, os dragões ficam muito perto da conquista do tri campeonato.À mesma hora (17h) e à espera de uma escorregadela dos dragões, o Sporting joga em casa só com o foco na vitória diante do Madeira SAD.