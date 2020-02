Dragão pode fugir à lei do mais forte

Depois de garantir a presença inédita nos ‘oitavos’ da Champions com triunfo frente aos macedónios do Vardar, o FC Porto joga hoje (16h30), em Minsk, uma cartada forte na 14ª e última jornada da fase de grupos, cuja Série B ficará definida.

Os dragões ocupam o 5º lugar, com mais um ponto do que os campeões europeus, pelo que o pior cenário – vitória do Vardar na receção ao Montpellier de Gilberto Duarte e derrota do clube da Invicta –, atirará os azuis e brancos para sexto em que encontrarão um adversário teoricamente mais forte no mata-mata, designadamente os franceses do PSG ou os húngaros do Szeged (segundos ou terceiros do Grupo A). Caso contrário, o FC Porto apanhará os alemães do Flensburg ou os dinamarqueses do Aalborg (quartos ou quintos do mesmo quadro).

Já o Sporting joga amanhã o tudo ou nada em Bucareste frente ao Dínamo, após a derrota na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final. Os leões perderam (25-26) em Lisboa, pelo que a tarefa está complicada, mas no caso de apuramento encontrarão o PSG ou Szeged.

Ainda no Grupo A, os eslovenos do Celje, de Diogo Silva, ficam à espera de que os croatas do Zagreb não ganhem ao PSG, de maneira a manterem o sexto lugar e passarem à próxima fase.