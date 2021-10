Dragão precisa de ser gigante contra o Barcelona

Com 10 Champions no palmarés, o Barcelona é a equipa mais titulada da Europa e visita hoje o FC Porto no Dragão Arena, num duelo inédito a contar para as provas continentais. “É óbvio que há muita expectativa para defrontar uma equipa como o Barcelona. É uma formação histórica e muito complicada de derrotar. Precisamos de defender melhor e de ter o apoio dos adeptos”, analisou o técnico portista Magnus Andersson, visão partilhada por

Victor Iturriza: “O Barcelona é sempre candidato a vencer a Champions. São uma grande equipa, difícil de bater, mas temos que nos focar em fazer o nosso trabalho para conseguirmos discutir o jogo.”

Do outro lado estará o internacional português Luís Frade, de 23 anos, natural de Rio Tinto. “Jogar na minha cidade é especial. O FC Porto tem uma equipa muito equilibrada, sabem como jogar e o seu sete contra seis é muito perigoso. Têm jogadores que podem fazer a diferença”, destacou o ex-Sporting.