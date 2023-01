Duarte Santos e Ricardo Fonseca entre as 25 duplas de arbitragem no Mundial

A arbitragem portuguesa vai estar representada no Mundial de andebol pela dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que integra a lista das 25 nomeadas para a prova, que decorre de quarta-feira a 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia.

A dupla repete a presença nos principais palcos, depois de ter participado nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 e Tóquio'2020, em 2021, nos Mundiais de 2015, no Qatar, de 2019, na Dinamarca e Alemanha, e de 2021, no Egito, e no Euro'2016, na Polónia, e no Euro'2020, na Áustria, Noruega e Suécia.

A dupla internacional formada por Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, foi eleita a melhor equipa portuguesa de arbitragem da última época.

Lista das 25 duplas nomeadas para o Mundial:

Maike Merz e Tanja Kuttler (Alemanha)

Robert Schulze e Tobias Tonnies (Alemanha)

Youcef Belkhiri e Sid Ali Hamidi (Argélia)

Julian Lopez Grilo e Sebastián Lenci (Argentina)

Maria Inês Paolantoni e Mariana Garcia (Argentina)

Amar Konjicanin e Dino Konjicanin (Bósnia-Herzegovina)

Václav Horácek e Jiri Novotny (República Checa)

Bom-Ok Koo e Seok Lee (Coreia do Sul)

Matija Gubica e Boris Milosevic (Croácia)

Mads Hansen e Jesper Madsen (Dinamarca)

Alaa Emam e Hossam Hedaia (Egito)

Bojan Lah e David Sok (Eslovénia)

Ignácio García e Andreu Marín (Espanha)

Julie Bonaventura e Charlotte Bonaventura (França)

Karim Gasmi e Raouf Gasmi (França)

Ádám Biro e Oliver Kiss (Hungria)

Mindaugas Gatelis e Vidas Mazeika (Lituânia)

Gjorgji Nachevski e Slave Nikolov (Macedónia do Norte)

Ivan Paviceviv e Milos Raznatovic (Montenegro)

Havard Kleven e Lars Jorum (Noruega)

Duarte Santos e Ricardo Fonseca (Portugal)

Marco Sekulic e Vladimir Jovandic (Sérvia)

Arthur Brunner e Morad Salah (Suíça)

Mirza Kurtagic e Matias Wetterwik (Suécia)

Kursad Erdogan e Ibrahim Ozdeniz (Turquia).

- Duplas de árbitros de reserva:

Denis Bolic e Christoph Hurich (Áustria)

Heidy Elsaied e Yasmina Elsaied (Egito)

Javier Alvarez e Yon Bustamante (Espanha)

Julien Mursch e Yann Carmaux (França)

Majid Kolahdouzan e Alireza Mousavian (Irão)

Alexei Covalciuc e Igor Covalciuc (Moldova).