Dunkerque anuncia Suholeznik no Benfica

Os franceses do Dunkerque anunciaram esta quarta-feira a transferência de Matic Suholeznik para o Benfica na próxima temporada.





Através de uma notícia no seu site oficial, o emblema gaulês refere que o pivô esloveno de 24 anos ainda tinha mais um ano de contrato mas, face ao aumento de competitividade do plantel e ao facto de aspirar a um melhor contrato, solicitou ao presidente para o deixar sair."Agradecemos tudo o que fez pelo Dunkerque e desejamos-lhe a maior sorte em terras lusitanas", pode-se ler no site do clube.