É para entrar com tudo: Portugal arranca caminhada rumo ao Euro’2022

É com tremenda ambição que Portugal inicia hoje a caminhada rumo ao Europeu de 2022, que será organizado pela Hungria e Eslováquia, com uma receção a Israel no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, à porta fechada. Inserida no Grupo 4 de qualificação, a Seleção Nacional quer dar seguimento à sequência de bons resultados, depois do histórico 6º lugar no Euro’2020, e entrar com tudo nesta fase de apuramento, em que os primeiros dois classificados de cada grupo seguem para a fase final do Europeu, assim como os quatro melhores terceiros.

E numa preparação afetada pela pandemia, o selecionador nacional Paulo Pereira explica o que podemos esperar do adversário desta noite. "Hoje em dia não há equipas de primeira ou de segunda, sobretudo nos tempos em que vivemos, temos de ter capacidade de adaptação, independentemente do valor inicial", começou por dizer o treinador, que deixou a receita para vencer: "Temos de nos centrar naquilo que queremos melhorar porque sabemos o que queremos e o que queremos é uma medalha na próxima competição, daí termos de nos focar. Os jogadores estão na minha onda e eu estou na deles. Sabemos que é extremamente difícil, mas é isso que queremos. Temos de assumir esse papel de liderança."

Em estágio nos últimos dias, Paulo Pereira viu os seus atletas deixarem-lhe ótimas indicações. "Este estágio tem sido dos mais produtivos, em termos do que é trabalhar conteúdos, ou melhor, relembrar conteúdos, adicionar um ou outro e as coisas correrem bem. A entrega dos jogadores tem sido fantástica, como se já tivéssemos saudades de estarmos juntos a trabalhar. E quando assim é... o desfecho só pode ser positivo", sublinhou.

Testes negativos

Os resultados à última bateria de testes à Covid-19 deram ontem todos negativos, portanto Paulo Pereira terá à sua disposição todos os 19 atletas para o duelo com Israel e depois para a viagem à Lituânia (domingo). Depois de inicialmente ter divulgado uma lista alargada de 35, o responsável dos Heróis do Mar escolheu depois os eleitos definitivos, onde se destacam as estreias de Victor Iturriza e Leonel Fernandes, do FC Porto, e Manuel Gaspar e Salvador Salvador, do Sporting.