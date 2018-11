Edmilson Araújo renova com Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Edmilson Araújo, lateral de 22 anos que está no Sporting desde os 13 anos."É um orgulho enorme renovar o vínculo com o Sporting, um clube que sempre me acolheu. Já estou cá desde a formação. É um clube que desde que eu cheguei sempre apostou em mim, sempre me motivou para trabalhar para chegar à equipa principal. Felizmente cheguei e foi um sonho tornado realidade", afirmou Araújo, em declarações reproduzidas na Sporting TV.O Sporting não revelou a extensão do contrato.