Edy Silva reforça Sporting

O Sporting, vencedor da Taça de Portugal e vice-campeão nacional de andebol, contratou o brasileiro Edy Silva, de 24 anos, anunciaram esta terça-feira os leões na sua página oficial na Internet.

"É difícil sair do Brasil e o andebol português é um desafio muito grande. Ainda por cima no Sporting, que é um clube que me deixa sem palavras. É um sonho desde pequeno. Imaginamos sempre buscar algo mais e a Europa é o objetivo que todos os que jogam no Brasil querem alcançar. A facilidade da língua e a semelhança dos costumes vão facilitar a adaptação", disse o pivô.

Edy Silva, que representava o vice-campeão brasileiro Pinheiros, foi campeão pan-americano de sub-23 e disputou o Mundial de clubes em 2021.