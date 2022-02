EHF suspende com efeitos imediatos clubes e seleções da Rússia e Bielorrússia

A Federação Europeia de Andebol (EHF) decidiu esta segunda-feira suspender com "efeitos imediatos" os clubes e seleções da Rússia e Bielorrússia, face à invasão militar dos russos à Ucrânia.



Com esta sanção, os russos do Chekhovskiye Medvedi, adversários do Benfica na Liga Europeia de andebol, ficam automaticamente impedidos de competir no grupo B, no qual os encarnados são segundos classificados, com 13 pontos, os mesmos do GOG (Dinamarca).

"Com efeitos imediatos, as seleções nacionais da Rússia e da Bielorrússia, bem como os clubes russos e bielorrussos que competem nas competições europeias de andebol, estão suspensos. Isto vale até novo aviso e refere-se a todas as competições atuais a nível de clubes e seleções", pode ler-se no comunicado, após uma reunião extraordinária do organismo.

Além de afetar clubes e seleções russas, os "árbitros e oficiais da Rússia e da Bielorrússia também não serão indicados para partidas futuras até novo aviso", assim como membros da federação russa e bielorrussa, que não serão chamados para reuniões e atividades.

A EHF justifica que estas medidas, entre outras, tiveram de "ser introduzidas com efeitos imediatos, uma vez que a guerra na Ucrânia continua a intensificar-se, comprometendo os princípios de cooperação do organismo a nível europeu e o espírito de justiça".

Nos próximos dias, haverá uma restruturação das várias competições a nível de clubes e seleções, seguindo os princípios desportivos e regulamentos existentes, conforme indica a nota.