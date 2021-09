Emoção na apresentação do livro sobre Quintana

Emoção é a palavra certa para retratar o que se passou ontem à tarde no auditório do Museu do FC Porto, onde foi apresentado o livro ‘Alfredo Quintana. Um guerreiro extraordinário’.





A cerimónia contou com Pinto da Costa, com a equipa de andebol dos dragões e com Raquel Ferreira, esposa do malogrado jogador, entre outros, sendo que o líder portista optou por ler o prefácio que fez para o livro em vez de discursar. Mais tarde, aos jornalistas, destacou "a grandeza e a bondade" de Quintana e agradeceu à equipa de andebol por mais um troféu."Não se cansem de ganhar e de serem os maiores fornecedores do museu", disse aos atletas que conquistaram no domingo a Supertaça.