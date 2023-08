"Entrar bem" é receita de Portugal para bater a Dinamarca e rumar às 'meias' do Mundial sub-19

"Será importante entrar bem no encontro". Esta é a receita do selecionador nacional para Portugal derrotar esta quinta-feira a Dinamarca no Mundial sub-19 de andebol e apurar-se para as meias-finais."É um aspeto fundamental nós estarmos bem porque ao contrário do habitual – em que tínhamos feito sempre entradas más no jogo – com a Eslovénia entrámos bem. Espero que isso aconteça, só que espero é que consigamos prolongar no tempo a nossa boa prestação", frisou ainda Nuno Santos em declarações ao site da FPA.Até agora, a equipa só sofreu uma derrota – contra a Croácia na fase de grupos –, mas hoje começa a fase a eliminar com os quartos de final.