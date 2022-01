Equipa feminina 'apanha' duas câmaras no balneário: polícia investiga o caso

As jogadoras da equipa alemã TuS Metzingen, uma das principais do campeonato feminino do país, descobriram no início desta semana duas câmaras escondidas no balneário da equipa. O clube já apresentou queixa à polícia e as autoridades estão a investigar o caso.O TuS Metzingen informou que a polícia suspeita de uma pessoa que trabalhava com a equipa, cujo nome não foi adiantado, mas cujas "funções no clube já foram terminadas""Não vamos deixar que uma coisa destas nos deite abaixo e o facto de a equipa querer voltar a jogar andebol o mais rapidamente possível é um sinal muito forte. Durante este tempo difícil, recebemos muito apoio da polícia, da federação e de outros clubes", disse o treinador da equipa, Ferenc Rott.A Bundesliga feminina de andebol, entidade organizadora do campeonato, emitiu um comunicado onde revelou estar "em choque" com a descoberta. "Condenamos de forma veemente este comportamento lamentável."