Equipa feminina do Alavarium eliminada da Taça Europeia

A formação feminina do Alavarium voltou este domingo a ser derrotada (30-12) no encontro da segunda mão da segunda ronda da Taça Europeia de andebol, antiga Taça Challenge, frente ao conjunto espanhol do Granollers, e acabou eliminada da competição.

Depois do desaire (38-19) 'esmagador' no sábado, o conjunto de Aveiro não conseguiu hoje deixar uma imagem diferente no Palau de Granollers, situado na província de Barcelona, chegando ao intervalo a perder por 15-6, o mesmo resultado que se verificou nos segundos 30 minutos.

Passam à terceira ronda da competição, que decorre em novembro, os nove vencedores da segunda, aos quais se juntam aos 23 clubes já apurados diretamente.