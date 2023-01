Escandinavos candidatos

Consistência. Foi isso que demonstraram as equipas apuradas para os quartos de final (hoje) do Mundial, pois sete das oito seleções atingiram o mesmo patamar da edição de 2021, havendo a registar, desta vez, a entrada da Alemanha para o lugar do Qatar, numa eliminatória quase 100% europeia, excetuando o Egito. Pela primeira vez na história, há a possibilidade das 'meias' terem três equipas escandinavas, Suécia, Noruega e Dinamarca, sendo que a bicampeã mundial igualou o recorde de invencibilidade da França, com 23 vitórias e 2 empates. Os dinamarqueses tiveram de viajar de Malmo para Estocolmo, onde defrontam a Hungria, orientada pelo técnico do Benfica Chema Rodríguez, e ontem nem treinaram.