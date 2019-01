Espanha, Croácia, Hungria e Suécia apuram-se para a próxima fase do Mundial

A Espanha, a Croácia, a Suécia e a Hungria garantiram esta quarta-feira o apuramento para a próxima fase do Mundial de andebol, a decorrer na Alemanha e na Dinamarca, e alargaram para oito lote de seleções já qualificadas.Com uma goleada ao Bahrein (32-20), os croatas foram os primeiros hoje a passarem à próxima fase, no grupo B, chegando aos oito pontos, em oito possíveis, num trajeto imaculado em que apresentam uma diferença de golos de 33, que mostra o domínio nos quatro primeiros jogos.Depois de os anfitriões Dinamarca e Alemanha, o campeão mundial em título França e a Noruega 'terem' selado o apuramento na terça-feira, chegou a vez da campeã da Europa, a Espanha, 'carimbar' a passagem, ao bater a Macedónia (32-21), do benfiquista Boris Ristovski, juntando-se aos croatas no topo da 'poule'.Ainda no grupo B, a Islândia manteve intactas as aspirações, ao ser a terceira formação a seguir em frente, com um triunfo 'suado' com o Japão (25-21), antes da última ronda, em que os dois primeiros, já apurados, se defrontam.No mais renhido dos grupos, o D, a Suécia garantiu o apuramento com um triunfo muito 'apertado' frente ao Qatar (23-22), chegando aos oito pontos, num jogo em que o qatari Frankis Carol (Sporting) fez três golos.A Hungria somou hoje o segundo empate na prova, com o Egito (30-30), e é segunda com seis, garantindo também a passagem à ronda principal.A Argentina bateu a Angola, de Filipe Cruz, por 33-26 e igualou os três pontos conseguidos pelos egípcios, no terceiro posto, enquanto qataris e angolanos somam dois pontos, ficando o último lugar em aberto para a quinta e última jornada.