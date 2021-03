Espanha, Hungria e Eslováquia no caminho de Portugal rumo ao Europeu feminino

A seleção feminina vai disputar a segunda fase de qualificação para o Europeu'2022, se superar a primeira, com Espanha, Hungria e Eslováquia, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado em Viena.

Antes de marcar presença no Grupo 5 da segunda fase de apuramento, Portugal tem ainda que disputar o Grupo 1 da primeira ronda de qualificação, com Kosovo, Luxemburgo e Chipre, de 31 de maio a 06 de junho, que apura apenas o vencedor.

O Grupo 5 integra a Espanha, vice-campeã europeia em 2008 e 2014, a Hungria, campeã europeia em 2000 e medalha de bronze em 1998, 2004 e 2012, e a mais acessível seleção da Eslováquia. Apuram-se para a fase final do Europeu2022 os dois primeiros.

A primeira fase, para além do Grupo 1 de Portugal, é constituída ainda por mais duas 'poules': Grécia, Itália, Bósnia-Herzegovina e Letónia (2) e Ilhas Faroé, Israel e Finlândia (3), esta apenas com três seleções, nas quais se apuram apenas os vencedores.

Caso Portugal consiga vencer o seu grupo irá disputar uma das duas vagas em aberto para a fase final do Europeu2022 no Grupo 5, evitando adversários 'indesejáveis' como a França, Croácia, Dinamarca, Rússia, Holanda e Sérvia.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos da segunda fase de qualificação apuram-se para a fase final do Europeu2022, a realizar de 04 a 20 de novembro de 2022, repartido por Eslovénia, Macedónia do Norte e Montenegro.

A fase final do Europeu2022 será disputada por 16 países e regista já a presença de quatro seleções, as anfitriãs Eslovénia, Macedónia do Norte e Montenegro, bem como a Noruega, campeã europeia em título, que já ergueu o troféu por oito vezes.

Constituição dos seis grupos da segunda fase:

Grupo 1: Rússia, Polónia, Suíça e Lituânia.

Grupo 2: Dinamarca, Roménia, Áustria e Vencedor do Grupo 3 da 1.ª fase.

Grupo 3: Holanda, Alemanha, Bielorrússia e Vencedor do Grupo 2 da 1.ª fase.

Grupo 4: França, Croácia, República Checa e Ucrânia.

Grupo 5: Espanha, Hungria, Eslováquia e Vencedor do Grupo 1 da 1.ª fase.

Grupo 6: Suécia, Sérvia, Islândia e Turquia.