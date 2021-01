«Estavam a gritar de dor, a vomitar e a correr para a casa de banho»: polémica no Mundial de andebol

O Mundial de andebol terminou no domingo para a seleção da Eslovénia, após o empate diante do Egito, mas a passagem da formação europeia pelo torneio promete ainda dar muito que falar. Tudo por causa do sucedido nas horas prévias ao encontro com a equipa da casa, marcadas por uma intoxicação alimentar em grande parte dos jogadores eslovenos, o que levou a um comunicado no qual ficam insinuações de que tudo poderá ter passado de sabotagem por parte dos anfitriões.





De acordo com a nota da Federação Eslovena (RZS), doze jogadores sentiram-se mal durante a madrugada de domingo para segunda-feira, com sintomas de intoxicação alimentar. Três deles - Stas Skube, Dragan Gajic e Blaz Blagotinsek -, vistos como elementos fulcrais na formação eslovena, ficaram de tal forma afetados que nem conseguiram ir a jogo. Um deles até desmaiou minutos antes da partida e teve de ser levado de volta para o hotel."Os rapazes estavam a gritar de dor, a vomitar e a correr para a casa de banho quase como se as suas vidas dependessem disso. Durante a noite, o Stas Skube e o Dragan Gajic mal conseguiram dormir e o Blaz Blagotinsek, o maior e mais forte dos nossos jogadores, quando já estava no balneário atirou-se para o chão com fortes dores e colapsou no meio do seu próprio vómito. Depois disso, teve de ser levado de volta para o hotel", podia ler-se no comunicado inicial.Na base das suspeitas eslovenas está o facto de as equipas estarem todas no mesmo hotel, comerem todas a mesma comida e nenhuma outra ter tido um problema similar. "Queremos deixar claro que nunca dissemos que esta situação foi provocada de forma deliberada, mas não podemos ignorar o facto de alguns jogadores se terem sentido mal. E tendo em conta que todas as equipas ficaram no mesmo hotel, e nenhuma enfrentou problemas similares, é extremamente difícil perceber o que se passou. Além disso, queremos deixar claro que a nossa equipa apenas utilizou comida do buffet do hotel e do room service. Já a água consumida foi toda engarrafada. Por isso, pedimos que seja feita uma investigação para clarificar a situação, de forma a melhor e evitar situações similares em eventos futuros", podia ler-se num comunicado posterior, num tom bem menos 'agressivo'.Este segundo comunicado, com a ressalva relativa à origem da comida, deveu-se essencialmente às alegações do selecionador dinamarquês, que acusou os eslovenos de terem pedido comida de fora do hotel e que essa poderá ter sido a origem de toda a situação. "Os jogadores pediram pizza, mas foi pedida no restaurante do hotel, dentro da 'bolha' criada num hotel no Cairo, onde ninguém de fora poderia entrar", podia ler-se na nota eslovena.