Estreia de Cabo Verde no Mundial de andebol pode ter final inglório

Cabo Verde está pela primeira vez a disputar um Mundial de andebol e nem a derrota de ontem frente à Hungria, na 1.ª jornada do Grupo A, impediu os festejos da seleção africana. Mas este sábado chegaram as más notícias.





Dois jogadores cabo-verdianos testaram positivo à Covid-19 após a partida com os húngaros, foram isolados e não podem ir a jogo até terem um teste positivo. Ambos os atletas já tinham dado positivo no início do mês, mas tiveram um teste negativo antes da comitiva viajar para o Egito e a Federação Internacional de Andebol (IHF) conhecia a situação.O problema é que os lusófonos já só tinham 11 jogadores disponíveis e com estes dois casos ficam abaixo do limite mínimo (10, incluindo um guarda-redes) imposto pelos regulamentos. Como os dois 'positivos' só podem realizar novo teste 48 horas após o primeiro, a consequência imediata para Cabo Verde será a derrota (10-0) no jogo com a Alemanha, que estava agendado para amanhã.Em risco fica também o duelo da 3.ª e última jornada do grupo, na terça-feira, frente ao Uruguai. Para que Cabo Verde não seja punido com nova derrota na secretaria - e consequente desqualificação -, restam duas soluções.Uma é que os dois recentes casos positivos passem a negativo no segundo teste. A outra é a Federação cabo-verdiana enviar para o Egito dois atletas que integrem a lista provisória, criada pelas várias seleções já a pensar neste cenário relacionado com a Covid-19. Acontece que esses 'suplentes' serão testados quando chegarem ao país, isolados, e serão apenas autorizados a competir se tiverem um teste negativo.