Estrela sueca retira-se aos 26 anos e admite: «Nasci no corpo errado»

A internacional sueca Louise Sand, que representou a seleção do seu país em mais de 100 jogos, anunciou que vai deixar o andebol aos 26 anos, depois de reconhecer que nasceu "no corpo errado"."Estive muito mal nos últimos tempos. Sempre soube a que se devia, o que alguma forma é bom. Nasci no corpo errado. Se fosse uma pessoa anónima tudo teria sido mais fácil", constatou a jogadora, que já rescindiu contrato com os franceses do Fleury.Sand admitiu na televisão publica da sueca que o reconhecimento do problema publicamente foi "um alívio" e que já há algum tempo ponderava retirar-se. "Sinto-me libertada por não ter necessidade de mentir quando me fazem perguntas. Sempre fui uma pessoa muito aberta."A andebolista, que namora com a futebolista internacional sueca Emma Berglund, vai iniciar um tratamento hormonal, mas não revelou se vai submeter-se a uma cirurgia com vista à mudança de sexo.