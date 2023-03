Étienne Mocquais renova com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de Étienne Mocquais, ponta esquerdo francês de 27 anos. O jogador que chegou a Alvalade na presente temporada proveniente do Tremblay En France, clube que milita na segunda divisão francesa de andebol, confessou que mal surgiu a oportunidade de permanecer no Sporting não pensou duas vezes.''Tenho a confiança do clube. Estou muito feliz aqui, tenho uma excelente relação com o treinador e com os meus colegas. Quando a oportunidade de ficar aqui apareceu, não tive dúvidas", disse citado no site oficial do clube leonino.Étiene Mocquais revelou ainda os principais objetivos da equipa:''Queremos ganhar o Campeonato Nacional e a EHF European League''.A equipa liderada por Ricardo Costa encontra-se no 1.º posto do campeonato e está nos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.