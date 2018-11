Europa obriga Sporting a tarefas enormes

O Sporting vai ter duas tarefas enormes no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Por um lado, terá de mudar o cenário montado para a Champions League de futsal e, por outro, tem de vencer os russos do Chekhovskie Medvedi, na defesa dos lugares de apuramento (duas vagas) do Grupo C da Liga dos Campeões. Se a mudança de cenário é uma logística bastante complicada, a ser realizada até de madrugada, já o duelo desta tarde (18h30) será também muito difícil, apesar de os leões serem favoritos.

Carlos Ruesga, central do Sporting, está na expectativa, mas só a vitória interessa: "É um adversário difícil. Todos os jogos são uma final e temos de lutar até ao fim para conquistar o sonho do apuramento para o playoff. Os russos são duros, com diferentes sistemas defensivos, mas temos de trabalhar para fazer um bom jogo tanto na defesa como no ataque."

Ruesga, assinale-se, foi o herói na vitória (23-22) do Sporting na Rússia, ao marcar um golo do outro mundo que valeu a vitória. O antigo campeão mundial quer que tudo seja mais fácil: "Espero que não seja necessário e que consigamos a vitória antes."

Benfica na Alemanha

Já o Benfica, com Pedro Seabra apto, também não vai poder descansar na visita à Alemanha, onde defronta (18h00) o Hannover-Burgdorf, na 1ª mão da 3ª ronda da Taça EHF. O treinador Carlos Resende já tem a tática delineada: "Vamos procurar induzir o nosso ritmo no ataque e tentar colocar-lhes problemas, com uma defesa mais proativa e não tanto recuada, como estão habituados."