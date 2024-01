Europeu: Áustria volta a surpreender e supera Hungria

A Áustria continua a surpreender no Euro'2024 de andebol, na Alemanha, desta vez ao estrear-se no Grupo I da fase principal com um triunfo por 30-29 frente à Hungria, que vinha de três vitórias.

A campeã olímpica França venceu a Croácia, por 34-32, somando mais dois pontos aos dois com que transitou para a Main Round (fase principal), enquanto a anfitriã Alemanha somou os dois primeiros pontos, com um triunfo sobre a Islândia (26-24).

Depois de ter empatado 33-33 com a Espanha na última jornada do Grupo B, que ditou o afastamento dos vice-campeões europeus, a Áustria continuou o seu estado de graça na prova com a conquista de mais dois pontos na fase principal.

A Áustria terminou em segundo do Grupo B, em Manheim, com quatro pontos, atrás da Croácia, primeira com cinco, e transitou para o Grupo I da fase principal com um ponto, fruto do empate a 28-28 no jogo disputado entre ambas as seleções.

Em Colónia, apesar de ter estado a perder por quatro golos, aos 8-4, a seleção austríaca recuperou da desvantagem até ao intervalo (17-17) e conseguiu alcançar o triunfo, após sucessivas igualdades, nos segundos finais do jogo (30-29).

A surpreendente Áustria, liderada pelo esloveno Ales Pajovic, está há quatro jogos sem perder no Euro'2024 (duas vitórias e dois empates), enquanto a Hungria, do espanhol ex-Benfica Chema Rodriguez, que terminou invicta o Grupo C, sofreu a primeira derrota.

A Áustria segue na segunda posição do Grupo I, com três pontos, atrás da campeã olímpica e candidata França, com quatro, primeira classificada do Grupo A, que hoje venceu por 34-32 a Croácia, atual quinta posicionada, com um.

A Croácia entrou bem no jogo, que liderou nos minutos iniciais, mas a seleção gaulesa recuperou da diferença e construiu uma vantagem de três golos, dos 14-11 aos 17-14, que acabou por perder até ao intervalo (17-17), com um parcial de 3-0.

Na segunda parte, a França voltou a uma vantagem de três golos, aos 24-21, que geriu com alguma dificuldade (27-26, 31-30 e 33-32), mas que lhe permitiu fechar o jogo aos 34-32. Dika Mem, com seis golos, e Nikola Karabatic, com cinco, estiveram em evidência na finalização dos franceses.

A anfitriã Alemanha, segunda do Grupo A, impôs-se por 26-24 na parte final do encontro à Islândia, segunda do C, com o guarda-redes Andreas Wolff a fechar a baliza em momentos decisivos, nomeadamente a defender dois livres de sete metros.

O alemão Júri Knorr e o islandês Janus Samarasom, ambos com seis golos, foram os principais finalizadores do equilibrado e emotivo encontro em Colónia, que deixa os anfitriões na luta pela fase seguinte e os nórdicos em má posição.

A França lidera o Grupo I da Main Round com quatro pontos, seguida da Áustria, com três, e da Alemanha e da Hungria, ambas com dois. A Croácia, com um, e a Islândia, com zero, seguem, respetivamente, nas quinta e sexta posições.

Na segunda jornada do grupo, a realizar no sábado, a França defronta a Islândia, numa partida entre extremos, a Hungria a Croácia, determinante para as aspirações de ambos, e a Alemanha testa a resistência da surpreendente Áustria.