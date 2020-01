Europeu: Campeã do Mundo eliminada

Com a vitória da Hungria frente à Islândia (24-18) na última jornada do Grupo E do Europeu, a campeão mundial Dinamarca ficou automaticamente eliminada da próxima fase da competição, entrando em campo diante da Rússia já sem hipóteses de apuramento.





Com esta enorme surpresa, Portugal já tem o calendário da Main Round definido.PORTUGAL-SuéciaPORTUGAL-IslândiaPORTUGAL-EslovéniaPORTUGAL-Hungria