Europeu de andebol: André Gomes recupera e é opção para jogo com Eslovénia

O lateral esquerdo do FC Porto, André Gomes, está recuperado da lesão muscular que o levou a falhar os dois jogos da Seleção na Main Round 2 do Europeu, mas já está recuperado, sendo opção para o embate desta terça-feira frente à Eslovénia, em Malmo, Suécia.





O primeira linha sofrera um estiramento, sentiu uma picada aguda e, apesar da lesão não ser considerada grave, foi poupado nas partidas frente à Suécia, que Portugal ganhou (35-25) e Islândia - derrota por 25-28."Estou completamente recuperado e espero vir a ser mais uma opção para este jogo muito importante", disse André Gomes.O jogo com a Eslovénia pode ser considerado um duelo-chave, pois para Portugal continuar a sonhar com as meias-finais tem de vencer a turma dos Balcãs e na quarta-feira a Hungria.