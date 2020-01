Europeu de andebol: Espanha e Croácia apuradas para as meias-finais

A Espanha e a Croácia apuraram-se esta segunda-feira para as meias-finais do Euro'2020 de andebol, ao garantirem os dois primeiros lugares do grupo I, em Viena, após vitórias sobre Bielorrússia e República Checa, respetivamente.

Ao vencer confortavelmente por 37-28, os espanhóis consumaram a sexta vitória seguida e apuraram-se para as 'meias', o que acontece pela quinta vez seguida.

O triunfo controlador do atual campeão europeu, garantindo que mantém o 'pleno' na prova, não significou menor trabalho defensivo, com o guarda-redes Gonzalo Vargas a fazer 15 defesas, enquanto Ángel Fernandez e Ferran Solé fizeram sete golos cada.

Na quarta-feira, a Croácia vai tentar bater o pé aos campeões em título, jogo em cujo triunfo poderá permitir evitar a Noruega, a outra equipa que conta por vitórias os encontros disputados, somando também a sexta vitória, um 22-21 sofrido frente aos checos.

Com as 'segundas linhas' do plantel convocado, os croatas rodaram a equipa após a vitória com a Alemanha, no domingo, num grupo I em que falta apenas definir quem passa em primeiro e em segundo, além do terceiro posto, de acesso ao jogo de atribuição do quinto e sexto lugar, em disputa por Alemanha e Áustria, que hoje se defrontam.

O Euro'2020 decorre pela primeira vez em três países: Noruega, Suécia e Áustria.