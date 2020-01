Europeu de andebol: Noruega vence Eslovénia e termina 'main round' só com vitórias

A Noruega venceu esta quarta-feira a Eslovénia (33-30), na última jornada da ronda principal do Euro'2020 de andebol, terminando na liderança do grupo II só com vitórias, seguida dos eslovenos, igualmente apurados para as meias-finais.

Com a vitória (34-26) de Portugal diante da Hungria, resultado que garantiu a melhor classificação de sempre da equipa das quinas em Europeus, a Eslovénia entrou na arena de Malmo, na Suécia, sem a pressão de ter que vencer para acompanhar a Noruega nas meias e as outras duas equipas apuradas na poule I, Espanha e Croácia.

O ponta nórdico Kevin Gulliksen foi a grande figura do encontro, ao apontar sete golos em sete tentativas, que contribuiu para a Noruega ser a única seleção só triunfos nesta fase final (sete), terminado a 'main round' com 10 pontos, seguida da Eslovénia, com seis.

No último jogo do grupo II, a Suécia bateu a Islândia por 32-25 e concluiu no 4º lugar.

Portugal assegurou o terceiro lugar da nesta poule e vai disputar o quinto lugar do Euro'2020, frente à Alemanha, no sábado, melhorando o sétimo lugar em 2000, na Croácia.

A seleção lusa garantiu ainda a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.