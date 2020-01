Europeu de andebol: Portugal-Eslovénia, em direto

15h00 - Arranca a partida! Posse de bola para a Eslovénia





14h24 - A partida será arbitrada pelos dinamarqueses Martin Gjeding e Mads Hansen.

14h16 - Equipas:

Alfredo Quintana (gr), Humberto Gomes (gr), Pedro Portela, João Ferraz, Miguel Martins, Belone Moreira, Rui Silva, Daymaro Salina, Alexis Borges, Diogo Branquinho, Alexandre Cavalcanti, António Areia, André Gomes, Fábio Antunes, Luís Frade e Fábio Magalhães.
Paulo Pereira

Klemen Ferlin (gr), Rrh Kastelic, Blaz Blagotinsek, Nik Henigman, Blaz Janc, Jure Dolenec, Darko Cingesar, Nejc Cehte, Tilen Kodrin, Miha Zarabatec, Mario Sostaric, Kristjan Horzen, Igor Zabic, Rok Ovnicek, Dean Bombac e Borut Mackovsek.
Ljubomir Vranjes

A seleção portuguesa de andebol defronta esta terça-feira a Eslovénia, num jogo decisivo para o futuro no Euro2020, em que pode manter-se na corrida às meias-finais ou, no limite, ficar afastada da disputa do quinto e sexto lugares.

Portugal está obrigado a vencer o jogo da terceira jornada do Grupo 2 da ronda principal para continuar a fazer depender o apuramento para as meias-finais apenas dos seus resultados, o que significaria ter de disputar novo jogo decisivo na quarta-feira com a Hungria, na última jornada.

A seleção nacional é quarta classificada do agrupamento, com dois pontos, conquistados no histórico triunfo (35-25) sobre a anfitriã Suécia, e igualará a Eslovénia, segunda posicionada, com quatro, caso vença o jogo na Arena Malmö.

A derrota frente aos eslovenos implica o afastamento matemático da corrida às medalhas, reservada aos dois primeiros classificados, podendo ainda impedir que a equipa das quinas termine no terceiro lugar e, dessa forma, dispute o jogo de atribuição da quinta e sexta posições do Euro'2020.



Para o jogo de hoje a Seleção Nacional já vai poder contar com o regresso de André Gomes, lateral esquerdo, ficando fora dos 16 o guarda-redes Gustavo Capdeville e o pivô Tiago Rocha.